Бывший игрок «Спартака» Давыдов заявил о намерении зажигать в «Томи»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал свой переход в «Томь».
Бывший игрок «Спартака» Давыдов заявил о намерении зажигать в «Томи»
  • © Churbanov_A / ФК «Нижний Новгород»

Футболист вспомнил, что в томском клубе выступали многие известные в Российской премьер-лиге игроки его амплуа, в том числе Александр Соболев и Артём Дзюба.

«Не думал, что окажусь здесь, но рад здесь оказаться. Это новый вызов. Хочу вернуться на свой уровень. В последние годы по разным причинам не складывалось, не хочется об этом говорить, всё позади. Нужно помогать команде и двигаться вперёд. Думаю, мы вернёмся туда, где должны быть. Как минимум выйдем из зоны вылета. Я рад новому шагу в карьере. Я в хорошей форме. Готов зажигать и помогать клубу», — приводит слова Давыдова пресс-служба «Томи».

Ранее сообщалось, что Яка Бийол обратился к фанатам ЦСКА после ухода в «Ганновер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить