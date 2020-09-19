Бывший игрок «Спартака» Давыдов заявил о намерении зажигать в «Томи»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал свой переход в «Томь».

Футболист вспомнил, что в томском клубе выступали многие известные в Российской премьер-лиге игроки его амплуа, в том числе Александр Соболев и Артём Дзюба.

«Не думал, что окажусь здесь, но рад здесь оказаться. Это новый вызов. Хочу вернуться на свой уровень. В последние годы по разным причинам не складывалось, не хочется об этом говорить, всё позади. Нужно помогать команде и двигаться вперёд. Думаю, мы вернёмся туда, где должны быть. Как минимум выйдем из зоны вылета. Я рад новому шагу в карьере. Я в хорошей форме. Готов зажигать и помогать клубу», — приводит слова Давыдова пресс-служба «Томи».

Ранее сообщалось, что Яка Бийол обратился к фанатам ЦСКА после ухода в «Ганновер».