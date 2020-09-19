Бийол обратился к фанатам ЦСКА после ухода в «Ганновер»

Словенский футболист Яка Бийол, перешедший в «Ганновер» из ЦСКА на правах аренды, попрощался с фанатами московского клуба.

Полузащитник сделал пост в Instagram, выложив фото трибуны стадиона.

«Прощаться тяжело всегда, особенно после двух прекрасных лет, проведенных в Москве. Я познакомился со многими прекрасными людьми и завел друзей на всю жизнь! Я ухожу со множеством приятных воспоминаний и новым опытом. Конечно, хочу поблагодарить фанатов, которые всегда нас поддерживали. Надеюсь, увидимся снова», — написал Бийол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе словенца в «Ганновер».