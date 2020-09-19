Бийол обратился к фанатам ЦСКА после ухода в «Ганновер»

Короткая ссылка
Словенский футболист Яка Бийол, перешедший в «Ганновер» из ЦСКА на правах аренды, попрощался с фанатами московского клуба.
Бийол обратился к фанатам ЦСКА после ухода в «Ганновер»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Полузащитник сделал пост в Instagram, выложив фото трибуны стадиона.

«Прощаться тяжело всегда, особенно после двух прекрасных лет, проведенных в Москве. Я познакомился со многими прекрасными людьми и завел друзей на всю жизнь! Я ухожу со множеством приятных воспоминаний и новым опытом. Конечно, хочу поблагодарить фанатов, которые всегда нас поддерживали. Надеюсь, увидимся снова», — написал Бийол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе словенца в «Ганновер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить