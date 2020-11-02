Усталость лидеров и дефицит качественных форвардов: почему не стоит удивляться вызову Заболотного в сборную России

Антон Заболотный впервые за два года получил вызов в сборную России по футболу и вошёл в расширенный состав для подготовки к ноябрьским матчам Лиги наций. Тем не менее поводом для приглашения стала не только результативность форварда в последних матчах РПЛ, но и наметившиеся проблемы у других российских нападающих. Почему Станислав Черчесов доверил место в составе 29-летнему игроку «Сочи» — в материале RT.

Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу, который будет проводить подготовку к контрольной встрече с Молдавией, а также к решающим матчам Лиги наций с Турцией и Сербией. Одной из наиболее обсуждаемых в связи с этим тем стало возвращение в ряды национальной команды Антона Заболотного. В последних турах нападающий «Сочи» успел впечатлить многих скептиков и забить несколько важнейших мячей, позволивших его команде сохранить место в пятёрке сильнейших и продолжить борьбу за еврокубки.

О вызове Заболотного в национальную команду стало известно ещё за сутки до официального объявления состава. Об этом сообщил сам наставник сборной, отметив, что на протяжении нескольких недель пристально наблюдал за лидером атак «Сочи».

«Мы ещё две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Таким образом, вскоре официально завершится почти двухлетний период отсутствия Заболотного в национальной команде. В последний раз он выходил на поле в майке сборной 20 ноября 2018 года. Тогда он провёл 21 минуту в матче Лиги наций со Швецией, но не отметился результативными действиями. В общей сложности он девять раз выходил на поле в матчах за сборную и записал на свой счёт один гол и две передачи.

С одной стороны, вызов Заболотного можно назвать логичным. В четырёх октябрьских матчах РПЛ он оформил три гола и отдал результативную передачу. При этом многие другие российские нападающие переживают сложный период в национальном первенстве.

Во многом это обусловлено тем фактом, что они вынуждены играть на два фронта и регулярно выходить на поле не только в чемпионате страны, но и еврокубках. «Сочи» же лишён необходимости регулярно проводить встречи через два дня на третий.

В этом плане больше остальных пострадал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он уже испытывает проблемы с «физикой», которые мешают ему находиться на поле все 90 минут. Сначала Дзюба был заменён в перерыве матча Лиги чемпионов с «Боруссией», а затем не попал в заявку на игру с «Химками». Как стало известно, причиной тому стала «перегрузка мышц».

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов пока регулярно оказывается в составе, но результативностью не радует. В последний раз он отличился в конце сентября во встрече с ЦСКА, после чего не забивал в пяти играх подряд, включая две матча в Лиге чемпионов. Не в лучшем состоянии находятся Николай Комличенко и Фёдор Чалов, которые забили три гола на двоих в нынешнем первенстве, два из которых — с пенальти. На их фоне прилично смотрелся Александр Соболев, но травма мениска и последующее восстановление немного выбили его из колеи.

В целом, нынешняя ситуация наглядно демонстрирует, каким скудным выбором обладает Черчесов на позиции нападающего. За исключением вышеназванных футболистов, главный тренер может рассчитывать разве что на Евгения Луценко и Александра Кокорина, но первый продолжает залечивать травму бедра и не появлялся на поле с 20 сентября, а второй не радует результативностью. Перспективный Иван Игнатьев пока так и не раскрылся в «Рубине», а Георгий Мелкадзе не может похвастать стабильностью в «Ахмате».

В связи с этим вызов Заболотного скорее указывает на общее тяжёлое положение в сборной России, нежели на прогресс самого нападающего. Несмотря на похвалу со стороны Черчесова, статистика Антона в чемпионате страны вряд ли может считаться впечатляющей. Да, в его послужном списке значится три гола, но два из них пришлись на противостояние с «Ростовом» в 10-м туре. В тот день у форварда получалось практически всё, о чём свидетельствуют как его шикарный гол ножницами, так и невероятно точный «выстрел» из-за пределов штрафной после идеальной обработки мяча.

Впоследствии он набирал баллы за результативность лишь в одной игре — с «Локомотивом». Сначала он эффектным ударом головой заставил капитулировать Маринато Гилерме, а затем здорово открылся и сыграл в стеночку с Никитой Бурмистровым. Стоит отметить, что пас при этом получился не слишком удачным, а отличиться хавбеку «Сочи» помог рикошет.

Не в пользу Заболотного говорит и расширенная статистика. Так, по показателю ожидаемых голов (xG), по подсчётам портала Understat, он расположился на седьмом месте среди российских форвардов РПЛ (2,77). По этому показателю он уступает не только Дзюбе (4,32) и Смолову (4,12), но и другим конкурентам. Чаще в опасных ситуациях оказывались Ильин, Чалов, Игнатьев и Мелкадзе. Таким образом, они гораздо лучше открывались и создавали опасность у ворот оппонента.

Что касается ожидаемых передач, то здесь ситуация ещё более плачевная. Заболотный крайне редко выводит своих партнёров на ударную позицию, что подтверждает крайне низкий коэффициент xA, равный 0,44. В этом списке он занимает лишь 49-е место в лиге среди всех нападающих, а разница между ним и лидерами выглядит катастрофической. Для сравнения, у Дзюбы этот показатель равен 3,03, а у его ближайших преследователей — Чалова и Соболева — 1,89 и 1,86, соответственно.

Всё это может свидетельствовать о том, что в более удачливый период Черчесов вряд ли обратился бы к услугам Заболотного, но в настоящий момент его вызов можно считать логичным. Он способен заменить одного из подуставших партнёров и сыграть как минимум с Молдавией. В нынешних условиях подобные товарищеские встречи вряд ли можно считать обязательными, а уровень оппонента позволяет попробовать в деле ближайший резерв. В случае же удачного выступления Антон может зарекомендовать себя перед наставником и добиться права появиться в игре Лиги наций, где пригодится его умение играть головой.

В этом плане многое будет зависеть от решения главного тренера. За последние несколько недель на долю Черчесова пришлась солидная порция критики за его решение использовать Дзюбу во всех трёх предыдущих матчах сборной. В итоге Артём провёл на поле суммарно 225 минут и вернулся в клуб заметно подуставшим. Если на этот раз специалист будет менее консервативен, то у Заболотного будет шанс проявить себя, а у лидеров команды — возможность восстановить силы.