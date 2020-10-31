Заболотный рассказал, за счёт чего «Сочи» победил «Локомотив»

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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Заболотный рассказал, за счёт чего «Сочи» победил «Локомотив»
  • © pfcsochi.ru

«Откуда взялось вдохновение? Оно всегда было. Просто иногда складываются игры, а иногда не складываются. В этом матче мы хорошо поработали и выиграли. Ждать ли дальше от меня красивых голов? Конечно! Я же работаю ради этого. Какой-то планки по забитым голам у меня нет. Всё время совершенствуешься, чтобы стать лучше. Главное — стремиться», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Он отметил, что «Сочи» одержал победу за счёт самоотдачи.

«Конечно, когда забили второй гол, то отошли немного и играли по счёту, но самое главное, что мы довели матч до победного конца. Спасибо команде, которая работала на все 100%», — добавил футболист.

«Сочи» на своём поле победил «Локомотив» со счётом 2:1. Заболотный стал автором первого гола своей команды в матче, отличившись на 14-й минуте. Он также записал в свой актив голевую передачу и в итоге был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что Марко Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи».

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