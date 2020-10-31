Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи»
  • © fclm.ru

«Мне надо узнать самому, почему мы были на поле такими спокойными в первом тайме. Мы с «Баварией» делали всё, что можно, а потом так не уважать РПЛ, и это то, с чем мне надо разобраться. Мы поменяли пять-шесть игроков, которые также должны были показать себя. Мне непонятно, почему случился такой ужасный первый тайм, когда не было концентрации и мы делали подарки сопернику», — приводит слова Николича ТАСС.

«Локомотив» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 1:2, пропустив оба мяча в первом тайме.

Ранее Шамиль Газизов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить