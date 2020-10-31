Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне надо узнать самому, почему мы были на поле такими спокойными в первом тайме. Мы с «Баварией» делали всё, что можно, а потом так не уважать РПЛ, и это то, с чем мне надо разобраться. Мы поменяли пять-шесть игроков, которые также должны были показать себя. Мне непонятно, почему случился такой ужасный первый тайм, когда не было концентрации и мы делали подарки сопернику», — приводит слова Николича ТАСС.

«Локомотив» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 1:2, пропустив оба мяча в первом тайме.

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