Газизов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение о причинах поражения команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
Газизов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом»
  • © официальный Twitter футбольного клуба «Уфа»

«Стадион был пустой, и такая же пустота где-то была в игре, у нас что-то не получилось. Хотя качество игры было довольно приличным. У нас были моменты, мы не забили, «Ростову» повезло больше. Я не считаю, что это была победная игра для «Ростова», но они получили три очка, счёт на табло», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что отсутствие Доменико Тедеско также сыграло свою роль.

«То, что Доменико всегда эмоционально заводит команду и пытается поднять эмоциональный фон, — это бесспорно. Но команда всё равно должна уметь перебарывать такие моменты. Я поблагодарил ребят, они пытались, но не получилось», — добавил гендиректор клуба.

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1. Тедеско пропустил игру из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Хинкель назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Ростова».

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