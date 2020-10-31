Хинкель назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Ростова»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Мы очень расстроены. Расстроены не только счётом, а и тем, как мы играли. Было ощущение, что футболистам не хватило настроя, не было 100-процентной выкладки. Это можно сказать по всему матчу. Мы сегодня заслужили поражение своей игрой. Про последние 15 минут тяжело что-то сказать. Соперник сел в глубокую оборону после удаления, которую непросто взламывать. Больше беспокоит первый тайм. Игра была далека от идеала», — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Спартак».