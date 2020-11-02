Черчесов ответил, может ли Дзюба пропустить один или несколько ноябрьских матчей сборной

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о перспективах нападающего и капитана национальной команды Артёма Дзюбы сыграть в предстоящих матчах Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также в контрольном матче с Молдавией.
Черчесов ответил, может ли Дзюба пропустить один или несколько ноябрьских матчей сборной
  • РИА Новости

«Может быть, что Дзюба не выйдет на какие-то матчи сборной? Мы отвечаем за Артёма. А он сам никогда не говорил, что он устал, — я от него этого не слышал. Он и со шведами тайм сыграл. Это касается всех игроков, все участвуют в еврокубках. Созванивались с врачом, все нюансы обсудили. Заранее нельзя сказать, кто в каком состоянии будет. В современном футболе нормально, что состав ротируется и всё меняется по ходу», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду на ноябрьские матчи.

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