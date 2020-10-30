«Не является обязательным»: в УЕФА ответили на обвинения в расизме не преклонивших колено футболистов «Краснодара»

Игроки «Краснодара» не обязаны были вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». Об этом RT сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за того, что не все вышедшие на поле перед началом матча футболисты приняли участие в акции, английские болельщики поспешили обвинить их в расизме. Аналогичный случай произошёл днём ранее, когда критике подвергся «Марсель».

Английские болельщики обвинили игроков «Краснодара» в расизме после матча Лиги чемпионов с «Челси». Пользователи социальных сетей раскритиковали футболистов за то, что они не поддержали акцию Black Lives Matter и не преклонили колено, как это сделали подопечные Фрэнка Лэмпарда.

Вызвавший столь бурную реакцию эпизод произошёл перед началом встречи, которая проходила на стадионе «Краснодара». Незадолго до стартового свистка игроки «Челси» и персонал команды, а также судейская бригада из Турции во главе с Али Палабыйыком встали на колено, чтобы выразить солидарность в борьбе с расизмом и почтить память Джорджа Флойда, погибшего в результате насилия со стороны полицейских.

Большинство футболистов хозяев не стали повторять этот символический жест и продолжили стоять на поле в ожидании начала матча. Примеру англичан последовали лишь голландец Тони де Вильена, бразилец Кайо Панталеан, а также шведы Маркус Берг и Кристоффер Олссон. А вот пятеро россиян, белорус Александр Мартынович и эквадорец Кристиан Рамирес не присоединились к ним.

К этому происшествию сразу оказалось приковано повышенное внимание со стороны английских болельщиков, усмотревших в действиях игроков «Краснодара» проявление расизма и неуважения к темнокожим. Так, пользователь под ником Touchy Gooners пожелал южанам «быть размазанными» за то, что они не встали на колено, а болельщик по имени Марк Гентнер удивился такому «открытому расизму».

«Ого. Смотрю матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» в России. Они встали на колено в рамках кампании по борьбе с расизмом, но больше половины игроков «Краснодара» остались стоять на ногах. Поразительно, насколько открытым остаётся расизм во многих странах», — написал Гентнер.

Wow. Watching the UEFA champions league game between Chelsea and Krasnodar in Russia and they took a knee for the end racism campaign and more than half of Krasnodar team stood. Just crazy how open racism still is in so many parts of the world. — Mark Genthner (@MarkGenthner) October 28, 2020

Пользователь Эдж Орумен признался, что хотя он и не любит «Челси», но в матче с «Краснодаром» желал лондонцам только победы.

«Фанаты «Краснодара» освистали «Челси» и 15% своих игроков, которые решили встать на колено. Каждую неделю я желаю «Челси» поражения, но сейчас очень хочу, чтобы они разнесли этих расистов», — отметил Орумен.

Krasnodar fans really booed Chelsea & the 15% of their players who decided to take the knee. I want Chelsea to lose every week but I beg they pam these racists. — Aj Orumen (@thfc_Aj) October 28, 2020

В итоге матч завершился разгромной победой лондонцев со счётом 4:0, но некоторым фанатам игра запомнилась не результатом, а отказом южан преклонять колено перед началом. О бурной реакции на произошедшее написали в том числе такие британские издания, как The Sun и The Daily Mail.

За футболистов «Краснодара», которые не поддержали акцию, вступился бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев. Он отметил, что подобный жест не связан с российской историей и поэтому не может быть навязан футболистам.

«Я не понимаю, с какого перепуга на колено-то встают? Значит, психология толпы их как-то завлекает. И надо сделать вывод, что психология толпы на тех, кто не встал на колено, не влияет. Это похвально! У человека есть своё мнение. Или он не ассоциирует себя с этой историей. А поддерживать или не поддерживать... Эта история проблемы определённого государства, которое решило проецировать её на весь мир. Россия здесь не участник процесса. Эта история нас не касается, мы многонациональное государство, которое такими проблемами не грешило. Те колониальные страны, которые прошли проблемы расизма, они пускай сами решают, вставать им на колено или нет. К России это не имеет никакого отношения», — сказал Валуев Sport24.

Важно отметить, что в регламенте Лиги чемпионов ничего не сказано о необходимости участия футболистов в акциях Black Lives Matter перед началом матча. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили RT, что не настаивают на этом.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — ответили в УЕФА на запрос.

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отметил в разговоре с RT, что жесты, символизирующие борьбу с расизмом, каждый может выбирать на своё усмотрение. По его мнению, игроки «Краснодара» не давали повод усомниться в своей порядочности.

«Что-то похожее мы видели в преддверии чемпионата мира в России — и заголовки, и обвинения. Мировое первенство расставило всё на свои места — никаких случаев расизма FIFA зафиксировано не было. Black Lives Matter и сам жест вставания на одно колено — это одна из форм личного несогласия с расизмом в мире. Они бывают разные — пару лет назад в том же Краснодаре мы перед матчем вместе с игроками ЦСКА и «Краснодара» вынесли баннер против дискриминации, который весь стадион встречал стоя и аплодисментами. Все игроки, которые вчера были на поле, несомненно, выступают против всех видов дискриминации, и это личное дело каждого — вставать на одно колено или, как игроки «Марселя» днём ранее, стоя обняться в знак солидарности», — отметил Смертин.

Интересно, что накануне встречи «Краснодара» и «Челси» в Лиге чемпионов произошёл похожий скандал, когда пользователи социальных сетей поспешили обвинить в расизме футболистов, не присоединившихся к акции. Перед матчем «Марселя» и «Манчестер Сити» игроки английской команды исполнили этот принятый в стране жест, в то время как их соперники стояли вместе по периметру центрального круга. Таким образом они хотели почтить память учителя Самуэля Пати, убитого в пригороде Парижа.

«Марсель» в своём официальном Twitter написал, что клуб противостоит расизму и поддерживает позицию «Манчестер Сити». Однако это не уберегло его от гневных и даже оскорбительных комментариев, которые посыпались из-за того, что игроки не преклонили колено, хотя во Франции эта традиция не получила широкого распространения и не проводится перед матчами национального чемпионата.