СМИ: Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и испанский защитник «Марселя» Альваро Гонсалес могут пропустить все оставшиеся в этом году матчи Лиги 1.
СМИ: Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года
  • Reuters

Как сообщает L'Equipe, возможная дисквалификация связана с расследованием инцидента на матче второго тура Лиги 1 ПСЖ — «Марсель».

Отмечается, что оба игрока могут быть отстранены на 8—10 матчей, и пропустить игры концовки календарного года, если лига установит что их высказывания во время матча носили расистский характер.

По данным СМИ Неймар оскорбительно высказался в адрес японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи, а Гонсалес, в свою очередь, в адрес самого бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар был дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя».

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