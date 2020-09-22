СМИ: Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года
- Reuters
Как сообщает L'Equipe, возможная дисквалификация связана с расследованием инцидента на матче второго тура Лиги 1 ПСЖ — «Марсель».
Отмечается, что оба игрока могут быть отстранены на 8—10 матчей, и пропустить игры концовки календарного года, если лига установит что их высказывания во время матча носили расистский характер.
По данным СМИ Неймар оскорбительно высказался в адрес японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи, а Гонсалес, в свою очередь, в адрес самого бразильца.
Ранее сообщалось, что Неймар был дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя».