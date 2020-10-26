Уткин сравнил письмо «Краснодара» с движением против расизма в США

Известный блогер Василий Уткин высказался о недовольстве «Краснодара» работой судей в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3).

«Можно взорваться, можно поднять волну. И надо защищать свой клуб. Но когда вы выбираете для этого довольно неочевидный эпизод, когда начинаете бурлить от того, что два похожих момента неодинаково трактовали в вашем матче… Если вы хотите стронуть с места общественное мнение, то вам нужно выбрать очень подходящий момент. Сейчас это фальстарт. Это просто смехотворно, тем более есть же картина игры. Подобного рода события свидетельствуют о том, что усталость является важнейшим фактором ближайших двух месяцев. Не только физическая, футболистов, не только идеологическая, тренеров, а и колоссальная эмоциональная усталость. Поднеси спичку — взорвётся. Я бы в этом смысле сказал, что письмо «Краснодара» — почти то же самое, что и Black Lives Matter. Просто одни люди устают морально на карантине, а другие морально устают от того, что у них слишком много впечатлений и проблем», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») — движение против проявлений расизма, вызванное убийством афроамериканца Джорджа Флойда офицером полиции.

Ранее сообщалось, почему «Краснодар» обвинил судей матча РПЛ со «Спартаком» в предвзятости.