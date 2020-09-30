Неймар и Гонсалес избежали наказания за инцидент в матче ПСЖ — «Марсель»

Форвард ПСЖ Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес не будут наказаны за потасовку в матче третьего тура Лиги 1.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) рассмотрела инцидент, случившийся в концовке встречи, и не стала применять санкций к футболистам, поскольку не нашла убедительных доказательств того, что Неймар и Гонсалес позволили высказывания дискриминационного характера.

В концовке встречи, которая состоялась 13 сентября и завершилась победой «Марселя» со счётом 1:0, бразилец ударил испанца кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После матча форвард ПСЖ заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

Ранее сообщалось, что Неймар задолжал €34,6 млн налогов испанской казне.