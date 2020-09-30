СМИ: Неймар задолжал €34,6 млн налогов испанской казне

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Форвард французского ПСЖ Неймар назван крупнейшим неплательщиком налогов в Испании.
СМИ: Неймар задолжал €34,6 млн налогов испанской казне
  • © REUTERS/Christian Hartmann

Об этом сообщает ABC.es со ссылкой на Министерство экономики и финансов Испании. По информации источника, бразилец задолжал €34,6 млн налогов и штрафов по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Неймар с 2013 по 2017 год выступал в Испании в составе «Барселоны».

В 2017 году другой футболист каталонской команды, Лионель Месси, получил 21 месяц тюрьмы условно за неуплату налогов в размере €4,1 млн.

Ранее Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны».

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