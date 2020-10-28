«Краснодар» разгромно проиграл «Челси» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от лондонского «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Уже на 14-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти, который не реализовал Жоржиньо.

На 37-й минуте «Челси» вышел вперёд благодаря голу Каллума Хадсона-Одои, забившего с передачи Кая Хаверца. На 76-й минуте Тимо Вернер увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти, а на 79-й минуте с передачи Вернера забил Хаким Зиеш. Окончательный счёт встречи уже в компенсированное время установил Кристиан Пулишич.

В третьем туре «Краснодар» на выезде сыграет с испанской «Севильей», а «Челси» на своём поле примет французский «Ренн».

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович присутствует на матче Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси»