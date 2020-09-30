Эвра заявил, что в сборную Франции по футболу присылают расистские письма

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который заявлял, что во Франции нет расизма.

«Ты очень хорошо знаешь, что происходит в сборной Франции. Сколько расистских писем нам туда приходит! «Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!» Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные фекалий», — приводит слова Эвра RMC Sport.

Эвра выступал за сборную Франции с 2004 по 2016 год. За это время он провёл 81 матч в составе национальной команды и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ получит видео с подтверждением расистских оскорблений в адрес Неймара.