Эвра заявил, что в сборную Франции по футболу присылают расистские письма
- Reuters
«Ты очень хорошо знаешь, что происходит в сборной Франции. Сколько расистских писем нам туда приходит! «Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!» Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные фекалий», — приводит слова Эвра RMC Sport.
Эвра выступал за сборную Франции с 2004 по 2016 год. За это время он провёл 81 матч в составе национальной команды и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ПСЖ получит видео с подтверждением расистских оскорблений в адрес Неймара.