AFP: неизвестный обезглавил учителя в пригороде Парижа
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Отмечается, что в настоящий момент проводится антитеррористическое расследование.
Как пишет агентство со ссылкой на данные полиции, жертва показывала в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.
Кроме того, источник в правоохранительных органах уточнил, что преступник выкрикивал исламистские лозунги.
На место преступления прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт телеканал BFMTV.
Как пишет РИА Новости, посольство России в Париже в настоящее время проверяет сообщения СМИ о наличии российского гражданства у предполагаемого преступника.
В сентябре неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo.
В результате происшествия были ранены четыре человека, двое из них находились в крайне тяжёлом состоянии.