AFP: неизвестный обезглавил учителя в пригороде Парижа

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Неизвестный обезглавил учителя под Парижем, пишет AFP со ссылкой на данные правоохранительных органов. Подозреваемый был застрелен сотрудниками полиции. К месту инцидента прибыл французский лидер Эммануэль Макрон.
AFP: неизвестный обезглавил учителя в пригороде Парижа
  • © REUTERS/Charles Platiau

Отмечается, что в настоящий момент проводится антитеррористическое расследование.

Как пишет агентство со ссылкой на данные полиции, жертва показывала в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Кроме того, источник в правоохранительных органах уточнил, что преступник выкрикивал исламистские лозунги.

На место преступления прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт телеканал BFMTV.

Как пишет РИА Новости, посольство России в Париже в настоящее время проверяет сообщения СМИ о наличии российского гражданства у предполагаемого преступника.

В сентябре неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo.

В результате происшествия были ранены четыре человека, двое из них находились в крайне тяжёлом состоянии.

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