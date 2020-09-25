Подозреваемый в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo задержан
Парижская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих у бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передаёт BFMTV.
- РИА Новости
По данным телеканала, задержание было проведено в районе площади Бастилии.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия ранены четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.
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