Подозреваемый в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo задержан

Парижская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих у бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передаёт BFMTV.

По данным телеканала, задержание было проведено в районе площади Бастилии.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия ранены четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.