Подозреваемый в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo задержан

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Парижская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих у бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передаёт BFMTV.
Подозреваемый в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo задержан
  • РИА Новости

По данным телеканала, задержание было проведено в районе площади Бастилии. 

Ранее сообщалось, что в результате происшествия ранены четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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