Неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo
Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в непосредственной близости от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передаёт BFMTV.
- РИА Новости
Сообщается, что ранены по меньшей мере четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, отмечает телеканал.
В настоящее время квартал заблокирован полицией.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube