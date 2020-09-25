Неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo

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Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в непосредственной близости от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передаёт BFMTV.
Неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo
  • РИА Новости

Сообщается, что ранены по меньшей мере четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, отмечает телеканал.

В настоящее время квартал заблокирован полицией.

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