Неизвестный напал с ножом на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в непосредственной близости от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передаёт BFMTV.

РИА Новости

Сообщается, что ранены по меньшей мере четыре человека, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Злоумышленник скрылся с места происшествия, отмечает телеканал. В настоящее время квартал заблокирован полицией.