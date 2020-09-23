Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону футболиста «Марселя»

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Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции.
Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону футболиста «Марселя»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1. Наказание наложено на аргентинца за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

Данный инцидент произошёл во время матча третьего тура чемпионата Франции. В концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой нападающий ПСЖ Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Также с поля были удалены ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. 

Ранее сообщалось, что Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года.

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