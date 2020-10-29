Ошибки Сафонова, перекладина Газинского и два пенальти: как «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4 в матче Лиги чемпионов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
28 октября 2020 года «Челси» впервые проводил выездной матч с российской командой не в столице РФ. Все три предыдущих визита лондонский гранд нанёс в Москву. Осенью 2004-го «пенсионеры» дважды обыграли ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов, а шесть лет спустя проделали то же самое со «Спартаком». Более напряжённым выдалось противостояние «Челси» с «Рубином» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2012/13. После домашней победы (3:1) лондонцы уступили в «Лужниках» (2:3)
Нелепый гол после ошибки Сафонова
Стартовому свистку турецкого судьи Али Палабыйыка в Краснодаре предшествовала акция в поддержку движения BLM. В составе «Челси» преклонили колено все 11 игроков, в то время как у «Краснодара» — лишь несколько человек.
Сама игра началась без разведки. Уже на третьей минуте Маркус Берг совершил отбор, продвинулся вперёд и пробил, но не смог поразить ворота. Но сразу же хозяева осуществили ещё один успешный перехват. Теперь на ударной позиции оказался Даниил Уткин. Получилось довольно опасно: вратарю «Челси» Эдуару Менди пришлось вступать в игру.
На 13-й минуте Палабыйык устроил уверенно чувствовавшему себя «Краснодару» «холодный душ». После фола Кайо на Тимо Вернере судья назначил пенальти. Но «Краснодару» повезло: мяч после удара Жоржиньо попал в штангу.
«Быки» постарались зацепиться за шанс, подаренный им Жоржиньо. После прострела Тонни де Вильены мяч изменил направление полёта из-за рикошета и едва не юркнул в угол. Менди оказался дезориентирован и не выручил бы команду, попади мяч в створ.
Южане наносили удары с самых разных позиций. Но большинство попыток не таило угроз для ворот «Челси». Казалось, гости не выкладываются на полную и могут добавить в любой момент.
Мусаев же старался использовать все преимущества имеющихся в наличии кадров. По разным причинам он по-прежнему не может рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей. Неожиданным решением стали регулярные подключения к атакам левого защитника Евгения Чернова. Традиционно активный в атаке Игорь Смольников, напротив, ходил вперёд по своему правому флангу гораздо реже обычного.
Во второй половине первого тайма борьба приобрела особенно упорный характер. «Краснодар» старался ни в чём не уступать именитому оппоненту. Его игроки охотно вступали в многочисленные дуэли в центре поля.
Как принято говорить в таких случаях, гол не вытекал из логики игры. Незадолго до перерыва Каллум Хадсон-Одои нанёс совершенно непримечательный удар, каких за матч бывает с десяток. Обычно крайне надёжный голкипер Матвей Сафонов внезапно пропустил мяч под руками.
Разгром в концовке
После отдыха хозяева вышли на поле с твёрдым желанием сравнять счёт. Блестящая возможность представилась им минут через десять, когда Юрий Газинский пробил в перекладину из пределов штрафной. Затем в верховом единоборстве сошлись сразу несколько игроков, включая вратаря Менди. Последовала продолжительная пауза: медики оказывали помощь получившему повреждение Курту Зуме. К разочарованию стадиона, лондонцам удалось отстоять свои ворота в этом эпизоде.
В середине второго тайма «Краснодар» был очень близок к голу. С перспективного стандарта метрах в двух от линии штрафной чуть неточно пробил Даниил Уткин. Следующая атака на владения Менди увенчалась ударом Маркуса Берга с острого угла. Словом, моментов для взятия ворот «быки» создали предостаточно. Но им отчаянно не везло, а в концовке начали иссякать силы. Равноценных замен в резерве не оказалось.
На 75-й минуте Палабыйык ещё раз указал на «точку» в краснодарской штрафной, после того как мяч попал в руку Александру Мартыновичу. В отличие от Жоржиньо, Вернер пробил на силу почти по центру. Сафонов вытащил мяч из сетки во второй раз за игру. А через пять минут сделал это и в третий, когда тот же Вернер и Хаким Зиеш издевательски легко вскрыли подуставшую оборону хозяев.
Окончательный счёт установил на 90-й минуте вышедший со скамейки Кристиан Пулишич. И вновь пропущенный мяч получился крайне неприятным для Сафонова: снаряд проскочил в сетку между ног вратаря. По игре «Краснодар» не заслуживал разгрома. Но футболисты «Челси» предельно бережно отнеслись к своим моментам, а заодно обеспечили себе комфортную разницу мячей.