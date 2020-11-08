Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил, что нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи.

По словам специалиста, ситуация вокруг форварда не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения, поэтому развёрнутых комментариев по этому поводу не будет. Тем не менее Черчесов отмечает, что сборная должна сконцентрироваться на предстоящих играх и не отвлекаться на сторонние вещи.

«Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — цитирует Черчесова пресс-служба национальной команды.

До этого в прессе появилась информация, что в сети опубликовали видео интимного характера, на котором, предположительно, изображён спортсмен.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram.