Гол Ерохина, роковое падение Ловрена и офсайд Дзюбы: как «Зенит» упустил победу над «Лацио» в Лиге чемпионов

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Дмитрий Денисов
«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в матче группового этапа Лиги чемпионов. В середине первого тайма счёт открыл Александр Ерохин. Итальянской команде удалось отыграться за восемь минут до конца основного времени благодаря точному удару Фелипе Кайседо. В добавленное арбитром время Андрей Мостовой забил второй мяч, но он был отменён из-за офсайда у Артёма Дзюбы.
Гол Ерохина, роковое падение Ловрена и офсайд Дзюбы: как «Зенит» упустил победу над «Лацио» в Лиге чемпионов
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Последний шанс для «Зенита»

 

Матч с «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов приобретал для «Зенита» решающее значение. В случае очередной неудачи петербуржцы могли попрощаться не только с шансами на выход в плей-офф турнира, но и с перспективой пробиться хотя бы в Лигу Европы. В ответственный момент наставник «Зенита» Сергей Семак не мог рассчитывать на целую группу основных исполнителей. Всё еще не восстановились от повреждений Сердар Азмун и Малком. Оказался не готов к игре и Себастьян Дриусси. А новичок Вендел хоть и успел залечить мышечное повреждение, но не попал в стартовый состав.

Зато вернулся в основу Артём Дзюба. Семак заменил капитана в перерыве матча с «Боруссией» в Дортмунде, а затем не взял его на встречу чемпионата России с «Химками».

Как отмечали эксперты, в своих последних играх Дзюба выглядел слишком уставшим, а потому ему, возможно, требовался отдых. Например, о том, что 32-летний нападающий предельно измотан, говорил комментатор Василий Уткин.

Правда, и римляне имели серьёзные кадровые проблемы. Из-за вспышки коронавируса Симоне Индзаги лишился целого ряда ключевых игроков, в том числе Лукаса Лейвы и Чиро Иммобиле. А место основного голкипера Томаша Стракоши занял 38-летний Пепе Рейна.

Закономерный гол «Зенита»

 

Уже в дебюте матча Далер Кузяев совершил грубый фол в центре поля, получив от португальского арбитра Артура Соареша Диаша жёлтую карточку. «Зенит» больше контролировал мяч, но «Лацио», казалось, не спешил форсировать ситуацию, терпеливо дожидаясь ошибки хозяев. В середине первой 45-минутки Сергей Милинкович-Савич пробил в Деяна Ловрена и сигнализировал судье о том, что хорват сыграл рукой. Оснований для назначения пенальти Соареш Диаш не нашёл.

Постепенно территориальное преимущество «Зенита» становилось всё очевиднее. Подопечные Семака контролировали мяч 59% игрового времени. Давление питерцев в конечном итоге вылилось в голевой момент. После подачи Юрия Жиркова в штрафную «Лацио» Дзюба удобно скинул мяч головой, и Александр Ерохин с нескольких метров не оставил голкиперу шансов. Опытный Рейна в данной ситуации оказался бессилен.

Римляне попытались оперативно ответить. Гости забрали себе мяч и старались пробиться к владениям Михаила Кержакова через центр. В одном из эпизодов Ведат Мурики опасно пробил головой выше перекладины. Вообще после гола картина игры значительно изменилась. Теперь уже «Лацио» много владел мячом и подолгу разыгрывал комбинации, в то время как «Зенит» — добровольно или ввиду активности гостей — действовал вторым номером.

Обидная концовка

 

Вскоре после возобновления матча сдали нервы у Индзаги. Наставник «Лацио» так сильно возмущался нарушением правил на Милинковиче-Савиче, что получил предупреждение. На этом же игровом отрезке произошёл, не исключено, важнейший момент встречи. После удара по ноге захромал Ерохин. На 56-й минуте он получил хорошую возможность убежать один на один с вратарём, но скорости хавбеку не хватило и в последнее мгновение мяч у него в чистом подкате выбил защитник. Показалось, убежать от соперников Ерохину помешал тот самый болезненный удар. А совсем скоро Александра заменили на Андрея Мостового.

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Молодой полузащитник мог отличиться первым же касанием. Он совершил быстрый рейд по левому флангу и, сыграв в стенку с Жирковым, прорвался в чужую штрафную. Мостовой пытался аккуратно отправить мяч в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой.

Вскоре болезненный удар в верховом столкновении получил Дзюба. Капитан «Зенита» долго не мог встать с газона, держась за копчик. Тем не менее он продолжил встречу.

А на 82-й минуте зенитовцы после падения Ловрена на газон упустили в своей штрафной вышедшего на замену у «Лацио» Фелипе Кайседо. Бывший нападающий «Локомотива» поразил ближний угол ворот «Зенита» после прострела с левого фланга. Времени на то, чтобы вновь выйти вперёд, у хозяев почти не оставалось.

И всё же петербуржцы приложили все усилия для того, чтобы вырвать победу. Вскоре на ударной позиции оказался Далер Кузяев. Однако он неудачно ковырнул газон бутсой и не смог пробить по мячу. А уже на третьей добавленной минуте Мостовой реализовал выход один на один с Рейной, хладнокровно катнув мяч мимо голкипера. И вновь удача оказалась не на стороне «Зенита». Система VAR зафиксировала офсайд у отдававшего партнёру пас Дзюбы. Так команда Семака набрала первое очко в текущем сезоне Лиги чемпионов, но вряд ли осталась довольна этим результатом. 

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