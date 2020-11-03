Иммобиле не сыграет с «Зенитом»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч третьего тура Лиги чемпионов с «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», действующий обладатель «Золотой бутсы» остался в Риме. Также в Петербург не полетели основной голкипер Томас Стракоша и полузащитник Лукас Лейва.

В нынешнем сезоне Иммобиле забил трижды в пяти матчах чемпионата Италии, а также отличился забитым мячом в своём единственном матче в Лиге чемпионов.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Широков выразил мнение, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация.