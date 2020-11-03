Широков считает, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация
- © ФК "Урал"
«С «Зенитом» не происходит ничего, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионского титула поменяют манеру игры, к которой все успели приспособиться. Нужно что-то менять, но идей пока не видно. Семак не развивает «Зенит» и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а потом стагнация. Мне кажется, он должен и может давать больше. Я не знаю, с чем связано, что они так остановились, играя в футбол условной «Уфы»: бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита», — заявил Широков на YouTube-канале журналиста Василия Конова.
После 13 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко. В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака дважды уступили в стартовых двух матчах.
Ранее Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче Лиги чемпионов с «Лацио».