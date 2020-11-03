Широков считает, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о текущем положении петербургской команды, а также высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

«С «Зенитом» не происходит ничего, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионского титула поменяют манеру игры, к которой все успели приспособиться. Нужно что-то менять, но идей пока не видно. Семак не развивает «Зенит» и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а потом стагнация. Мне кажется, он должен и может давать больше. Я не знаю, с чем связано, что они так остановились, играя в футбол условной «Уфы»: бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита», — заявил Широков на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко. В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака дважды уступили в стартовых двух матчах.

Ранее Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче Лиги чемпионов с «Лацио».