Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче ЛЧ с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» рассказал о состоянии своих игроков.

«Дзюба сможет сыграть, он готов. Азмун тренируется по индивидуальной программе. Он не готов. Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение. Мусаев получил повреждение, а Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов. Эти пятеро игроков нам завтра не помогут», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

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