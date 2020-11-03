Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче ЛЧ с «Лацио»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» рассказал о состоянии своих игроков.
Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче ЛЧ с «Лацио»
  • РИА Новости

«Дзюба сможет сыграть, он готов. Азмун тренируется по индивидуальной программе. Он не готов. Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение. Мусаев получил повреждение, а Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов. Эти пятеро игроков нам завтра не помогут», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее в материале RT проходил разбор того, что еврокубки в период пандемии выявили главные проблемы Российской премьер-лиги.

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