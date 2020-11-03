Безвыходное положение: еврокубки в период пандемии выявили главные проблемы РПЛ

В двух стартовых турах групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Локомотив», Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы и серьёзно осложнили себе шансы на выход в следующий раунд соревнований. При этом связанный с пандемией коронавируса насыщенный календарь и отсутствие возможности безболезненно ротировать состав стали причиной серии неудач этих команд в национальном первенстве. Почему у российских клубов не получается на равных конкурировать с соперниками из Европы — в материале RT.

Российские клубы крайне неудачно начали европейскую кампанию в сезоне-2020/21. В стартовых турах Лиги чемпионов и Лиги Европы они не одержали ни одной победы и на четверых набрали суммарно всего четыре очка. Половина из них пришлась на долю московского ЦСКА, но это вряд ли можно считать серьёзным достижением. Ведь армейцам противостояли не «Бавария», «Челси» и дортмундская «Боруссия», а скромные по континентальным меркам «Вольфсберг» и загребское «Динамо». Всё это в очередной раз проиллюстрировало наличие серьёзных проблем в отечественном футболе, которые стали особенно заметны в условиях пандемии.

Безусловно, основная проблема российских команд заключается в общем уровне играющих в них футболистов. Похоже, на данный момент он недостаточно высок не только для того, чтобы на равных бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов, но и чтобы всерьёз рассчитывать на третье место в группе и последующий выход в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» уже потерпел домашнее поражение от номинального аутсайдера квартета — «Брюгге», а «Локомотив» и «Краснодар» с трудом отобрали очки у «Зальцбурга» и «Ренна» соответственно. Конечно, эти клубы нельзя назвать мальчиками для битья, но за последние полтора года они лишились ряда лидеров. Австрийцы расстались с Эрлингом Холландом, Такуми Минамино, Мунасом Даббуром и другими, а французы отправили покорять АПЛ Исмаилу Сарра, Эдуара Менди и Рафинью.

Положение осложняет тот факт, что недостаток качественных исполнителей проявляется и в РПЛ. Плотный календарь не даёт возможности играть стартовым составом в обоих турнирах, а запасные сильно уступают по уровню представителям основы. В результате, лидеры российского футбола не только не могут добиться весомых успехов на европейской арене, но и теряют драгоценные очки во внутреннем первенстве.

В последних двух турах участники Лиги чемпионов от России суммарно потерпели пять поражений. «Локомотив» уступил «Ротору» и «Сочи», «Краснодар» проиграл «Спартаку» и «Ахмату» и лишь «Зенит» сумел частично реабилитироваться за неудачу в противостоянии с «Рубином». Подопечные Сергея Семака в гостях взяли верх над «Химками». Однако встреча получилось довольно напряжённой, а сине-бело-голубые вполне могли проиграть аутсайдеру.

В этом плане особняком стоит ЦСКА. Коллектив Виктора Гончаренко пусть и не одержал ни одной победы в Лиге Европы, зато на домашней арене смотрится более предпочтительно. В 12-м туре красно-синие разгромили «Арсенал» (5:1), а в 13-м взяли верх над «Ротором» (1:0). Тем не менее потеря очков в противостоянии с не самыми серьёзными оппонентами в Лиге Европы наводит на мысли, что армейцы всё же имеют схожие проблемы с конкурентами по чемпионату России.

По всей видимости, главная причина неудач российских коллективов кроется в усталости. В отличие от представителей других стран, они практически не отдыхали между первенствами и уже успели провести почти половину матчей сезона РПЛ. Столь плотный график не мог не сказаться на состоянии футболистов. К началу ноября многие из них оказались выхолощены, что особенно проявляется на фоне европейских коллег.

Да, кризис не обошёл стороной даже такие сильные клубы как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Оба провалили старт сезона в АПЛ и уже потеряли 18 очков на двоих. Но разница в том, что спаду российских грандов пока не видно конца, в то время как подопечные Уле Гуннара Сульшера и Хосепа Гвардиолы лишь набирают обороты. Это подтверждают их последние результаты в главном еврокубке, где одни разгромили «Лейпциг» (5:0), а другие не оставили шансов «Марселю» (3:0).

Конечно, текущий сезон является уникальным. Пандемия и перенос чемпионата Европы предельно уплотнили расписание и оставили российские команды не только без отдыха, но и без предсезонной подготовки. Во многом решение провести как можно больше туров в преддверии зимней паузы связано именно с желанием помочь сборной лучше подготовиться к Евро-2020, но и в этом плане, видимо, стоило постараться найти золотую середину.

По большому счёту клубы РПЛ оказались в наиболее сложной ситуации в сравнении с другими участниками Лиги чемпионов. Помимо «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара», лишь три команды были вынуждены сначала завершить предыдущий сезон летом, а затем в августе начать выступление в нынешнем.

К их числу относятся киевское «Динамо», «Шахтёр» и «Ференцварош». Разница лишь в том, что у украинских и венгерской команд пауза между соревнованиями составляла гораздо больше двух с половиной недель, которые были у российских клубов. Украинцы ушли в отпуск 19 июля и вернулись на поле 21 августа, а у венгров перерыв составил 49 дней (с 27 июня по 14 августа).

В этих условиях у многих вызывает сомнение необходимость проведения двух товарищеских матчей с участием сборной России. И это вдобавок к шести играм в рамках Лиги наций. В любой другой год подобное решение вряд ли вызвало бы вопросы, но осенью 2020-го футболисты и так регулярно играют через два дня на третий, а встречи со Швецией и Молдавией лишь увеличивают нагрузку на спортсменов.

В теории подобного кризиса можно было бы избежать, если бы клубы РПЛ обладали более качественными составами и имели бы возможность проводить относительно безболезненную ротацию. Однако в нынешних условиях это вряд ли возможно, ведь даже гранды не обладает длинной скамейкой и вынуждены полагаться на обойму из 14—15 футболистов.

Всё это возвращает к вопросу о целесообразности существования лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас ограничения не позволяют российским клубам укомплектовывать состав необходимым количеством высококлассных иностранцев, а качественные российские футболисты по-прежнему в дефиците. Таким образом, руководители клубов вынуждены латать дыры не самыми мастеровитыми отечественными исполнителями, что не только снижает уровень конкуренции, но и отчасти провоцирует раздувание зарплат.

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Да, многих беспокоит тот факт, что в случае отмены лимита российские футболисты перестанут попадать в состав, что скажется на результатах национальной команды. Но ведь ранее это не мешало появляться игрокам такого уровня, как Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и многим другим. Каждый из них начал карьеру во времена, когда искусственных ограничителей не существовало, и был вынужден на равных соперничать с конкурентами. Возможно, именно это и помогло им подняться на столь высокий уровень и стать лидерами национальной команды на долгие годы.

В этом плане можно понять Сергея Семака, который неоднократно высказывался за отмену лимита на легионеров в РПЛ. В отличие от многих других команд, «Зенит» обладает необходимыми средствами для приглашения дорогостоящих и звёздных иностранцев. В случае построения качественной команды у страны мог появиться хотя бы один представитель, имеющий реальные шансы если не на попадание в решающие стадии еврокубков, то как минимум на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Без сомнения, опасения вызывает тот факт, что отмена лимита может привести к увеличению пропасти между лидерами и аутсайдерами в национальном чемпионате. Но на деле это не совсем корректно. Сейчас разница в классе обусловлена не только финансовыми возможностями конкурентов, но и дефицитом качественных россиян. Гранды заинтересованы в их привлечении и не скупятся на трансферы, а середняки вынуждены ставить на их место менее классных отечественных игроков. В случае отмены ограничения, «маленькие» клубы смогли бы укреплять состав за счёт покупки не самых дорогих, но более мастеровитых легионеров.