25 ударов по воротам и ноль голов: как ЦСКА не сумел обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Более чем за 90 минут команды так и не сумели поразить ворота друг друга. При этом армейцы владели серьёзным преимуществом и нанесли 25 ударов, семь из которых пришлись в створ. Таким образом, российские коллективы на неделе набрали в еврокубках лишь одно очко.

Последняя надежда российских болельщиков

Текущая еврокубковая неделя началась весьма неудачно для российских команд. Во вторник, 27 октября, и в среду, 28 октября, «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» потерпели поражения в Лиге чемпионов от «Баварии», «Челси» и дортмундской «Боруссии» соответственно с общим счётом 1:8.

Таким образом, все надежды болельщиков в четверг, 29 октября, были связаны с ЦСКА, который дома проводил второй матч группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо». При этом армейцы также стартовали в данном турнире крайне неудачно. На прошлой неделе подопечные Виктора Гончаренко на выезде сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергом», стоимость состава которого Transfermarkt оценивает всего в €13,75 млн (ЦСКА — €138,2 млн). «Динамо» в первом туре также набрало лишь очко, дома разойдясь миром с «Фейеноордом» (0:0).

Правда, армейцам в понедельник удалось реабилитироваться перед болельщиками. В матче 12-го тура РПЛ они разгромили «Арсенал» (5:1) и вышли на второе место в турнирной таблице. «Динамо» же вовсе уверенно лидирует в чемпионате Хорватии и на выходных одержало седьмую победу в восьми матчах турнира.

Гончаренко после матча с «Арсеналом» не стал проводить серьёзную ротацию состава, и на поле вышли практически все те футболисты, которые в понедельник добывали победу над туляками. Разве что место Алана Дзагоева в опорной зоне занял Константин Марадишвили.

Но главное — с первых минут появился на поле Никола Влашич. Для него этот матч был особенным, ведь футболист является воспитанником принципиального соперника «Динамо» — «Хайдука». Именно в составе этой команды он начинал свою взрослую карьеру.

Невезение ЦСКА

Первый тайм прошёл полностью под диктовку футболистов ЦСКА. Хозяева практически с первых минут забрали мяч под свой контроль и принялись проводить опасные атаки. До перерыва подопечные Гончаренко нанесли 12 ударов по чужим воротам, правда, лишь два из них пришлись в створ.

Подходы красно-синих можно перечислять долго. Наиболее активными в составе команды были Влашич и Чидера Эджуке. Нигериец несколько раз угрожал чужим воротам, но точности ему не хватало. Например, на 15-й минуте полузащитник совершил рейд по линии штрафной, но не попал в ближний угол.

Не отставал и Влашич, который изо всех сил пытался огорчить соперника. Начал матч хорват на левом фланге, но ближе к перерыву ушёл на противоположный край, где комбинировал с Константином Кучаевым и Марио Фернандесом. В конце первого тайма Никола имел отличную возможность открыть счёт, однако ударом практически с линии вратарской немного не попал в дальний угол.

Армейцы владели преимуществом и плели красивые комбинации возле чужой штрафной, однако, как и во многих матчах прошлого сезона, им не хватало последнего удара. Тот же Фёдор Чалов воротам практически не угрожал, хотя здорово действовал в подыгрыше.

Что касается «Динамо», то гости отвечали лишь редкими контрвыпадами и создали только один опасный момент. С неожиданным ударом Мислава Оршича с линии штрафной в ближний угол не без труда справился Игорь Акинфеев. Но этот выстрел в створ так и остался для хорватского коллектива единственным в первой половине встречи.

Вторая подряд ничья для армейцев

Второй тайм хозяева начали также активно и продолжили создавать моменты у чужих ворот. В частности, опаснейший удар с линии штрафной в ближний угол нанёс Влашич, но Доминик Ливакович справился с угрозой.

Следом попытался огорчить соперника выстрелом из-за пределов штрафной Чалов, а Фернандес немного не попал по мячу головой после подачи с левого фланга.

Однако по истечении часа матча из армейцев будто выпустили воздух. Складывалось впечатление, что они, создав множество моментов, но не сумев забить, разуверились в возможности открыть счёт. Давала о себе знать и усталость, ведь практически все футболисты ЦСКА всего несколько дней назад играли с «Арсеналом».

Но Гончаренко с заменами тянул и, как показалось, немного опоздал. Лишь за 15 минут до финального свистка на поле появились нападающий Адольфо Гайч и полузащитник Арнор Сигурдссон. Они заменили Чалова и Эджуке соответственно. А чуть позже в игру вступили Дзагоев, Ильзат Ахметов и Кристиян Бистрович.

К сожалению, рокировки никак не помогли ЦСКА. На какое-то время армейцы завелись, но их запала хватило буквально на несколько минут. Из последних сил действовал на чужой половине Влашич, а Гайч в очередной раз не попал в игру. За отведённое ему время аргентинец не запомнился ничем опасным и оказался надёжно закрыт защитниками.

ЦСКА сделал всё для того, чтобы одержать первую победу в Лиге Европы и улучшить настроение российским болельщикам, но вновь разошёлся с соперником миром. Армейцы нанесли по воротам Ливаковича 25 ударов при всего шести у соперника, но так и не сумели отличиться.

При этом «Вольфсберг» на выезде неожиданно разгромил «Фейеноорд» (4:1) и вышел на первое место в группе K. ЦСКА с «Динамо» делят вторую строчку. А уже на следующей неделе красно-синих ждёт выезд в Роттердам.