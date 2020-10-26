Дубль Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась в пользу хозяев — 5:1.

В составе армейцев дубль оформил Никола Влашич, а также по разу отличились Фёдор Чалов (с пенальти), Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. Единственный мяч у гостей забил Лука Джорджевич.

ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Чалов забил свой первый мяч в текущем сезоне РПЛ.

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