Дубль Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась в пользу хозяев — 5:1.

В составе армейцев дубль оформил Никола Влашич, а также по разу отличились Фёдор Чалов (с пенальти), Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. Единственный мяч у гостей забил Лука Джорджевич.

ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Чалов забил свой первый мяч в текущем сезоне РПЛ.