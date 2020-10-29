Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с загребским «Динамо»

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Пресс-служба российского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с загребским «Динамо»
  • РИА Новости

С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Никола Влашич, Бактийор Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Чидера Эджуке, Иван Обляков и Фёдор Чалов. 

В запасе остались Владислав Тороп, Виктор Васин, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Адольфо Гайч, Наяир Тикнизян и Илья Шкурин.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 29 октября в 20:55 мск.

Ранее Виктор Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не стоит обращать внимание на разговоры о хорошей игре.

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