Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не стоит обращать внимание на разговоры о хорошей игре

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему футболистам команды не нужно реагировать на разговоры о хорошей игре армейцев.
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не стоит обращать внимание на разговоры о хорошей игре
  • РИА Новости

«Если мы будем слушать дифирамбы, которые нам поют, то мы можем стать мягкотелыми. Не хочется, чтобы мы на всё это реагировали. Необходимо работать на каждой тренировке лучше, становиться лучше в играх. Мне важна наша стабильность, то, чего нам не хватало в прошлом или позапрошлом сезоне», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

После 12 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.

Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своём выступлении в текущем сезоне.

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