Влашич: чувствую, что могу забивать один-два мяча в каждой игре
- РИА Новости
По его мнению, ЦСКА сейчас на хорошем ходу, и он ожидает, что дальше будет только лучше.
«В матче с «Арсеналом» у меня было девять ударов по воротам, в матче с московским «Динамо» — ударов семь или восемь. Я чувствую, что могу забивать один или два гола в каждом матче. У меня много шансов, для меня очень важно, что у меня постоянно есть моменты», — цитирует Влашича sportske.jutarnji.hr.
При этом он отметил, что главное для него — помогать побеждать своей команде. Тем не менее он не против стать ещё и лучшим бомбардиром.
В текущем сезоне Влашич забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах.
Ранее дубль Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РПЛ.