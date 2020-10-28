Влашич: чувствую, что могу забивать один-два мяча в каждой игре

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о своём выступлении в текущем сезоне.

По его мнению, ЦСКА сейчас на хорошем ходу, и он ожидает, что дальше будет только лучше.

«В матче с «Арсеналом» у меня было девять ударов по воротам, в матче с московским «Динамо» — ударов семь или восемь. Я чувствую, что могу забивать один или два гола в каждом матче. У меня много шансов, для меня очень важно, что у меня постоянно есть моменты», — цитирует Влашича sportske.jutarnji.hr.

При этом он отметил, что главное для него — помогать побеждать своей команде. Тем не менее он не против стать ещё и лучшим бомбардиром.

В текущем сезоне Влашич забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах.

Ранее дубль Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РПЛ.