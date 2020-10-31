Газизов назвал неудовлетворительным выступление российских клубов в еврокубках

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.
Газизов назвал неудовлетворительным выступление российских клубов в еврокубках
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Я не буду говорить, кто как играет, скажу только, что российские команды сегодня играют неудовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везёт, но я верю в российские команды и надеюсь, что наш коэффициент в таблице УЕФА будет повышаться», — приводит слова Газизова ТАСС.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА дважды сыграл вничью в Лиге Европы.

Ранее Газизов выразил уверенность, что Роспотребнадзор увеличит «Спартаку» квоту для болельщиков.

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