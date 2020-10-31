Газизов выразил уверенность, что Роспотребнадзор увеличит «Спартаку» квоту для болельщиков

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:1) высказался об ограничениях на посещение «Открытие Арены».

«Сегодня мы показали, как можем работать. Болельщики вели себя очень хорошо. Уверен, что Роспотребнадзор увидит, что мы старались, и в следующем домашнем матче нам дадут больше квоты для болельщиков», — цитирует Газизова «Чемпионат».

После матча с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ Роспотребнадзор оштрафовал «Спартак» за превышение допустимого количества болельщиков на матче, а также уменьшил квоту для зрителей.

Ранее Хинкель заявил, что будет общаться с Бакаевым и выяснять причину спада.