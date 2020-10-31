Хинкель: будем общаться с Бакаевым и выяснять причину спада

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель высказался о текущей форме полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Бакаев — это очень важный футболист для нас. Мы с ним всё время общаемся. Возможно, он не в лучшей форме, но мы поддерживаем его. Верим, что он вернётся и будет показывать футбол, которого от него ждут. Будем выяснять причины спада, общаться. Может, у него в личной жизни есть какие трудности. Без сомнений, он очень важен для нас. Будем проводить анализ игры, разговаривать, разбирать моменты. В перерыве мы его заменили. Да, он показал не лучшую игру, но не один он. Надеемся, Бакаев будет помогать нам чаще в этом сезоне», — сказал Хинкель на пресс-конференции.

В текущем сезоне Бакаев провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал три результативных передачи.

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