Хинкель: будем общаться с Бакаевым и выяснять причину спада

Короткая ссылка
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель высказался о текущей форме полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Хинкель: будем общаться с Бакаевым и выяснять причину спада
  • РИА Новости

«Бакаев — это очень важный футболист для нас. Мы с ним всё время общаемся. Возможно, он не в лучшей форме, но мы поддерживаем его. Верим, что он вернётся и будет показывать футбол, которого от него ждут. Будем выяснять причины спада, общаться. Может, у него в личной жизни есть какие трудности. Без сомнений, он очень важен для нас. Будем проводить анализ игры, разговаривать, разбирать моменты. В перерыве мы его заменили. Да, он показал не лучшую игру, но не один он. Надеемся, Бакаев будет помогать нам чаще в этом сезоне», — сказал Хинкель на пресс-конференции.

В текущем сезоне Бакаев провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал три результативных передачи.

Ранее Газизов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить