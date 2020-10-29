Геркус: три российские команды мы в ЛЧ видим первый и последний раз

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на выступление российских клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«На троих получили ноль очков. Можно теперь как угодно этот ноль делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. Ноль есть ноль. Три команды наших мы в Лиге чемпионов видим в первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни», — написал Геркус в Telegram-канале.

Все три российских клуба проиграли во втором туре Лиги чемпионов. «Зенит» уступил на выезде дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2, «Краснодар» на своём поле был разгромлен лондонским «Челси» 0:4, а «Локомотив» в Москве не выстоял под натиском «Баварии» — 1:2.

Ранее Кузяев выразил мнение, что «Зенит» мог добиться ничьей в матче с «Боруссией».