Геркус: три российские команды мы в ЛЧ видим первый и последний раз

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на выступление российских клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Геркус: три российские команды мы в ЛЧ видим первый и последний раз
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«На троих получили ноль очков. Можно теперь как угодно этот ноль делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. Ноль есть ноль. Три команды наших мы в Лиге чемпионов видим в первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни», — написал Геркус в Telegram-канале.

Все три российских клуба проиграли во втором туре Лиги чемпионов. «Зенит» уступил на выезде дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2, «Краснодар» на своём поле был разгромлен лондонским «Челси» 0:4, а «Локомотив» в Москве не выстоял под натиском «Баварии» — 1:2.

Ранее Кузяев выразил мнение, что «Зенит» мог добиться ничьей в матче с «Боруссией».

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