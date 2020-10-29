Геркус: три российские команды мы в ЛЧ видим первый и последний раз
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«На троих получили ноль очков. Можно теперь как угодно этот ноль делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. Ноль есть ноль. Три команды наших мы в Лиге чемпионов видим в первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни», — написал Геркус в Telegram-канале.
Все три российских клуба проиграли во втором туре Лиги чемпионов. «Зенит» уступил на выезде дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2, «Краснодар» на своём поле был разгромлен лондонским «Челси» 0:4, а «Локомотив» в Москве не выстоял под натиском «Баварии» — 1:2.
Ранее Кузяев выразил мнение, что «Зенит» мог добиться ничьей в матче с «Боруссией».