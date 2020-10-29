Кузяев считает, что «Зенит» мог добиться ничьей в матче с «Боруссией»

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Тяжело играть против «Боруссии» здесь первым номером. Мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать и смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило. Что бы я изменил в этом матче? Не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чём были ошибки. Надеюсь, что в следующих играх мы их не повторим. Я думаю, был шанс на ничью, потому что мы пропустили на 78-й минуте. Немного недотерпели. Будем исправляться», — цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».

После двух туров «Зенит» занимает четвёртое место в группе F, не набрав ни единого очка.

Ранее тренер «Боруссии» Фавр заявил, что «Зенит» не разочаровал его.