Тренер «Боруссии» Фавр заявил, что «Зенит» не разочаровал его

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Зенит» меня совсем не разочаровал — мы просто контролировали игру, у соперника не было шансов. Мы играли слишком много в центре, и такие действия не были эффективными. Тем не менее у нас было три супермомента в первом тайме, мы довольны игрой своих подопечных. Играли очень терпеливо, не форсировали события», — приводит слова Фавра ТАСС.

«Боруссия» на своём поле обыграла «Зенит» со счётом 2:0. В третьем туре «Боруссия» на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», а «Зенит» на своём поле примет римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что по мнению Сергея Семака пенальти испортил ход игры «Зенита» с «Боруссией».