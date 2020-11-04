Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лацио»
- РИА Новости
С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге выйдут Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.
В запасе остались Андрей Лунёв, Александр Васютин, Данил Круговой, Данила Прохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Вендел и Даниил Шамкин.
Матч состоится 4 ноября и начнётся в 20:55 мск.
Ранее Клаудио Маркизио высказал мнение о «Лацио» перед матчем ЛЧ с «Зенитом».