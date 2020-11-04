Маркизио высказал мнение о «Лацио» перед матчем ЛЧ с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио высказал мнение о предстоящем сопернике петербургской команды по матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — римском «Лацио».

«Симоне Индзаги очень хорошо подготовил скамейку и сбалансировал состав команды. У них с этим всё в порядке. И в этом, кстати, одна из очень сильных сторон Индзаги не только по итальянским, но и по европейским меркам. Кроме того, за три года работы в римском клубе Индзаги, я бы сказал, внёс в игру команды какую-то частичку себя. Персонализировал футбол «Лацио», — приводит слова Маркизио «Матч ТВ».

Он отметил, что одной из сильнейших сторон «Лацио» является командная скорость.

«Игра в пять защитников легко трансформируется в схему «3 — 5 — 1 — 1». Мощный центр поля — тоже заслуга Индзаги. Добавим к этому очень сильный прессинг по флангам», — добавил футболист.

В Серии А «Лацио» занимает десятое место по итогам шести туров, набрав десять очков. В активе римской команды три победы при одной ничьей и двух поражениях.

Матч «Зенит» — «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:55 мск. Ответная игра пройдёт 24 ноября в Риме в рамках четвёртого тура.

Ранее Маркизио высказал мнение, что у «Зенита» есть шанс обыграть «Лацио» в матче ЛЧ.