Маркизио считает, что у «Зенита» есть шанс обыграть «Лацио» в матче ЛЧ

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от матча петербургской команды с римским «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Маркизио считает, что у «Зенита» есть шанс обыграть «Лацио» в матче ЛЧ
  • Reuters

«В Италии пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей физической форме. Предполагается, что у римлян она не оптимальная. Поэтому советуют команде Индзаги быть в Петербурге острожными. Ещё пишут, что если «Лацио» выиграет, он станет явным лидером группы, если ничья — всё в группе станет очень интересно. На мой взгляд, у «Зенита» есть возможность выиграть, потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент. И в физическом, и в ментальном плане. Петербуржцы могут этим воспользоваться, если римляне это им позволят. Посмотрим», — приводит слова Маркизио «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал матч с «Лацио» последним шансом для «Зенита» на выход из группы ЛЧ.

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