Дзюба назвал матч с «Лацио» последним шансом для «Зенита» на выход из группы ЛЧ

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал предстоящий матч с «Лацио» в Лиге чемпионов.
Дзюба назвал матч с «Лацио» последним шансом для «Зенита» на выход из группы ЛЧ
  • РИА Новости

«Ждём с нетерпением матч с «Лацио», так как это один из последних наших шансов зацепиться за выход из группы. Я посматриваю его матчи, пока видел только обзор последней игры. Это очень хорошая команда, очень интересная», — сказал Дзюба клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги заявил, что матчи с «Зенитом» важны для выхода в плей-офф ЛЧ.

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