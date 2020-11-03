Дзюба назвал матч с «Лацио» последним шансом для «Зенита» на выход из группы ЛЧ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал предстоящий матч с «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Ждём с нетерпением матч с «Лацио», так как это один из последних наших шансов зацепиться за выход из группы. Я посматриваю его матчи, пока видел только обзор последней игры. Это очень хорошая команда, очень интересная», — сказал Дзюба клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги заявил, что матчи с «Зенитом» важны для выхода в плей-офф ЛЧ.