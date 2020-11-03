Главный тренер «Лацио»: матчи с «Зенитом» важны для выхода в плей-офф ЛЧ

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».
Главный тренер «Лацио»: матчи с «Зенитом» важны для выхода в плей-офф ЛЧ
  • Reuters

«Мы знаем, какой матч нас ждёт. Мы встречаемся с командой из первой корзины, которая не набрала очков в двух турах. На трибунах будет 20 тыс. зрителей, но мы должны сыграть в свою игру и держать в уме, что два матча с «Зенитом» будут очень важны для выхода в плей-офф», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сыграет с «Зенитом».

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