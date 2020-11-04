«Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» и римский «Лацио» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» забил первым. На 32-й минуте Александр Ерохин отличился с передачи Артёма Дзюбы.

«Лацио» ответил голом Фелипе Кайседо, забившего на 82-й минуте с передачи Франческо Ачерби.

В четвёртом туре «Зенит» и «Лацио» сыграют в Риме. Матч состоится 24 ноября.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.