«Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:1.
«Зенит» забил первым. На 32-й минуте Александр Ерохин отличился с передачи Артёма Дзюбы.
«Лацио» ответил голом Фелипе Кайседо, забившего на 82-й минуте с передачи Франческо Ачерби.
В четвёртом туре «Зенит» и «Лацио» сыграют в Риме. Матч состоится 24 ноября.
Ранее сообщалось, что гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.