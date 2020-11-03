Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Атлетико» забил первым. На 18-й минуте Хосе Хименес отличился с передачи Эктора Эрреры.

«Локомотив» ответил голом Антона Миранчука, реализовавшего пенальти на 25-й минуте.

«Локомотив» с 2 очками занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Атлетико» с 4 очками — второй.

В четвёртом туре «Локомотив» и «Атлетико» сыграют в Мадриде. Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов со счётом 6:0.