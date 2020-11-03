Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Атлетико» забил первым. На 18-й минуте Хосе Хименес отличился с передачи Эктора Эрреры.

«Локомотив» ответил голом Антона Миранчука, реализовавшего пенальти на 25-й минуте.

«Локомотив» с 2 очками занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Атлетико» с 4 очками — второй.

В четвёртом туре «Локомотив» и «Атлетико» сыграют в Мадриде. Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов со счётом 6:0.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить