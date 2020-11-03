«Боруссия» разгромила «Шахтёр» в матче ЛЧ со счётом 6:0

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Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала разгромную победу над донецким «Шахтёром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Боруссия» разгромила «Шахтёр» в матче ЛЧ со счётом 6:0
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Киеве на «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» хет-трик оформил Алассан Плеа. Ещё по одному мячу в активе Рами Бенсабаини и Ларса Штиндля. Автогол в пассиве защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря.

«Боруссия» возглавляет группу B набрав 5 очков. «Шахтёр» с 4 очками — второй.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал матч с «Лацио» последним шансом для «Зенита» на выход из группы ЛЧ.

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