Победа «Реала» над «Интером», четыре гола «Баварии» за 14 минут и два хет-трика: как стартовал 3-й тур Лиги чемпионов

«Реал» в концовке встречи вырвал победу над «Интером» благодаря голу вышедшего на замену Родриго. «Бавария» забила «Зальцбургу» четыре безответных мяча за 14 минут. «Шахтёр» и «Аталанта» потерпели разгромные поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Ливерпуля». А «Марсель», уступив «Порту», повторил антирекорд турнира по количеству проигрышей подряд. RT рассказывает, как стартовал третий тур группового этапа Лиги чемпионов.

Разгром от «Баварии» в концовке

В рамках группы А соперники «Локомотива» «Зальцбург» и «Бавария» выдали интересный и результативный матч, который закончился разгромом чемпиона Австрии со счётом 2:6. При этом большую часть встречи подопечные Джесси Марша играли с фаворитом на равных.

Им удалось открыть счёт уже на четвёртой минуте благодаря точному удару Мергима Бериши. Чуть позже «Зальцбургу» помог судья, который отменил пенальти в ворота Чичана Станковича после просмотра повтора и не засчитал гол Сержа Гнабри из-за офсайда.

Однако в середине тайма «Бавария» всё же заработала одиннадцатиметровый, который реализовал Роберт Левандовски, а незадолго до перерыва Расмус Кристенсен в борьбе с поляком срезал мяч в собственные ворота. Тем не менее австрийский коллектив сдаваться не собирался и во второй половине встречи сумел сравнять счёт, причём отличился вышедший на замену буквально за минуту до этого Масая Окугава.

Однако в оставшиеся до финального свистка 14 минут баварцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Второй гол забил Левандовски, в активе которого теперь значатся 70 мячей в ЛЧ. Также отличиться удалось Жерому Боатенгу, Лукасу Эрнандесу и вышедшему на замену Лерою Зане. А «Бавария» одержала 14-ю победу подряд в ЛЧ и обновила собственный рекорд турнира.

Сотый гол Рамоса за «Реал»

В центральном матче игрового дня ЛЧ в рамках группы B сошлись «Реал» и «Интер». И эта встреча также получилась интересной не только по вывеске, но и по содержанию. Хотя к середине первого тайма могло показаться, что интрига в данном противостоянии умерла, ведь мадридцы забили два безответных мяча. Сначала Карим Бензема воспользовался грубой ошибкой Ашрафа Хакими, который под прессингом отдал неудачную передачу на вратаря. А затем Серхио Рамос после подачи углового забил юбилейный, сотый мяч за «Реал».

Неизвестно, как бы закончился этот матч, если бы не быстрый ответный гол Лаутаро Мартинеса. Причём большие эмоции у итальянских болельщиков вызвал даже не удар аргентинца, а невероятный пас пяткой от Николо Бареллы.

А во втором тайме нерадзурри прибавили и сравняли счёт благодаря точному выстрелу Ивана Перишича. Но за десять минут до финального свистка гол для «Реала» организовали два вышедших на замену бразильца — Винисиус и Родриго. Первый выполнил прострел с левого фланга, а второй нанёс точный удар в ближнюю девятку. Так «Реал» всё же вырвал три очка в важнейшей встрече и одержал первую победу в ЛЧ с декабря 2019-го.

А украинский «Шахтёр» потерпел самое крупное поражение в рамках игрового дня Лиги чемпионов — 0:6. «Горняки» отлично стартовали в ЛЧ и в первых двух матчах с «Реалом» и «Интером» набрали четыре очка. При этом на поле из-за вспышки коронавируса и травм не выходил целый ряд ведущих футболистов команды.

К встрече с мёнхенгладбахской «Боруссией» многие из них оказались в заявке, но Луиш Каштру решил не менять состав. Однако на этот раз молодые игроки «Шахтёра» ничего не смогли противопоставить сопернику.

Уже к 17-й минуте «Боруссия» отличилась дважды, а на перерыв команды ушли при счёте 4:0. При этом «горняки» за весь первый тайм не совершили ни одного фола. Во второй половине встречи мёнхенгладбахцы отличились ещё дважды, а нападающий Алассан Плеа оформил хет-трик.

12-е поражение «Марселя» подряд

В квартете С «Манчестер Сити» и «Порту» с одинаковым счётом (3:0) дома разгромили «Олимпиакос» и «Марсель» соответственно. Для «горожан» эта победа стала третьей в текущем сезоне ЛЧ. А Ферран Торрес, открывший счёт в игре с чемпионом Греции, отметился голами во всех этих матчах и в гонке бомбардиров турнира уступает Маркусу Рашфорду, Диогу Жоте, Токмаку Нгуену и Доминику Собослаи, в активе которых по четыре мяча.

При этом испанец ранее высокой результативностью не отличался и, как правило, действовал на правом фланге. Однако в «Манчестере» 20-летнего футболиста стали использовать и на позиции нападающего, и это дало свои плоды.

В концовке же точку в матче поставили Габриэл Жезус и вышедший на замену Жоау Канселу. А Кевин Де Брёйне стал автором двух голевых передач во втором матче турнира подряд. Он лидирует в списке лучших ассистентов ЛЧ.

Если «Бавария» установила новый рекорд ЛЧ по количеству побед подряд, то «Марсель», напротив, повторил антирекорд по числу поражений кряду в рамках турнира. Проигрыш в Португалии стал для подопечных Андре Виллаш-Боаша 12-м, и французская команда повторила «достижение» Андерлехта, установленное в 2003-2005 годах.

«Порту» открыл счёт уже на четвёртой минуте благодаря точному удару Муссы Мареги, но вскоре соперник заработал пенальти и получил прекрасную возможность отыграться. Однако Димитри Пайет с «точки» пробил выше ворот. А вот хозяева свой одиннадцатиметровый в середине первого тайма реализовали. Довёл же счёт до крупного уже после перерыва Луис Диас.

Четвёртый матч Миранчука в запасе

В группе D болельщики с огромным интересом ждали матча «Аталанта» — «Ливерпуль» и противостояния на тренерском мостике Джан Пьеро Гасперини и Юргена Клоппа. Однако на деле борьбы в этой встрече не получилось. Бергамаски не справились с быстрыми атаками «Ливерпуля», плохо сыграв в обороне, и уже к 55-й минуте пропустили пять безответных мячей.

Главным героем в составе английской команды стал новичок Диогу Жота. Португалец забил три мяча и оказался пятым футболистом «Ливерпуля», оформившим хет-трик в ЛЧ. Также он, открыв счёт, стал автором победного гола в четвёртом матче мерсисайдцев подряд во всех турнирах. Всего же в активе Жоты семь голов за новый коллектив.

По два балла за результативность набрали Мохаммед Салах и Садио Мане. Причём египтянин отметился особенно красивым мячом. В начале второго тайма он убежал к чужой штрафной со своей половины поля, легко обыграл защитника и пробил в дальний угол без шансов для вратаря. Данный мяч стал для Салаха 21-м в ЛЧ в составе «Ливерпуля», и теперь он делит первое место по этому показателю со Стивеном Джерардом.

При этом нельзя сказать, что у «Аталанты» не было шансов, чтобы отличиться. Дуван Сапата дважды попадал в стойки ворот, Алисон Бекер совершил несколько эффектных спасений. А вот Алексей Миранчук снова наблюдал за игрой со стороны. Россиянин остался в запасе бергамасков в четвёртой встрече подряд.

Наконец, «Аякс» на выезде одержал победу над «Мидтьюлланном» — 2:1. Уже на первой минуте счёт открыл нападающий нидерландской команды Антони, а на 13-й — Душан Тадич удвоил преимущество гостей. При этом гол серба получился по-настоящему необычным — он был забит после розыгрыша свободного удара в штрафной датского коллектива.

Амстердамцы заработали стандарт за то, что вратарь Миккель Андерсен взял мяч в руки, получив передачу от партнёра. Чтобы не позволить сопернику отличиться, хозяева в полном составе выстроились на линии ворот, однако им это не помогло. После скидки бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Тадич буквально «прошил» своеобразную стенку. Любопытно, что данный гол стал для «Аякса» 700-м в ЛЧ. Ранее до этой отметки добирались «Реал» (1158), «Барселона» (1127), «Бавария» (982), «Ювентус» (814) и «Ливерпуль» (718).