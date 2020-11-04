«Порту» победил «Марсель» в Лиге чемпионов

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Португальский «Порту» одержал победу над французским «Марселем» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Порту» победил «Марсель» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Порту на «Драгау», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Порту» принесли голы Муссы Мареги, забившего на четвёртой минуте, Сержиу Оливейры, реализовавшего пенальти на 28-й минуте, и Луиса Диаса, отличившегося на 69-й минуте.

В составе «Марселя» пенальти, назначенный на десятой минуте, не реализовал Димитри Пайерт.

В четвёртом туре «Порту» и «Марсель» сыграют на «Велодроме». Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Аякс» одержал первую победу в сезоне ЛЧ, обыграв «Мидтьюлланд».

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