«Порту» победил «Марсель» в Лиге чемпионов
- Reuters
Встреча, прошедшая в Порту на «Драгау», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Порту» принесли голы Муссы Мареги, забившего на четвёртой минуте, Сержиу Оливейры, реализовавшего пенальти на 28-й минуте, и Луиса Диаса, отличившегося на 69-й минуте.
В составе «Марселя» пенальти, назначенный на десятой минуте, не реализовал Димитри Пайерт.
В четвёртом туре «Порту» и «Марсель» сыграют на «Велодроме». Матч состоится 25 ноября.
Ранее сообщалось, что «Аякс» одержал первую победу в сезоне ЛЧ, обыграв «Мидтьюлланд».