«Реал» обыграл «Интер» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над миланским «Интером» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Реал» забил первым. На 25-й минуте отличился Карим Бензема. На 33-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

«Интер» ответил голами Лаутаро Мартинеса и Ивана Перишича, отличившихся на 35-й и 68-й минутах.

Победу «Реалу» принёс гол Родриго, забившего на 80-й минуте.

В четвёртом туре «Реал» и «Интер» сыграют в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Рамос забил 100-й мяч за «Реал».





