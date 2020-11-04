«Реал» обыграл «Интер» в Лиге чемпионов
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Реал» забил первым. На 25-й минуте отличился Карим Бензема. На 33-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.
«Интер» ответил голами Лаутаро Мартинеса и Ивана Перишича, отличившихся на 35-й и 68-й минутах.
Победу «Реалу» принёс гол Родриго, забившего на 80-й минуте.
В четвёртом туре «Реал» и «Интер» сыграют в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч состоится 25 ноября.
Ранее сообщалось, что Рамос забил 100-й мяч за «Реал».