Рамос забил 100-й мяч за «Реал»

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос достиг отметки в 100 голов за клуб.
Рамос забил 100-й мяч за «Реал»
  • Reuters

Юбилейный, 100-й мяч Рамос забил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». 34-летний испанец отличился ударом головой после розыгрыша углового. Автором результативной передачи стал немецкий хавбек Тони Кроос.

55 из своих 100 голов за «Реал» защитник забил ударами головой.

Таким образом, Рамос стал вторым защитником в истории «Реала», достигшим отметки в 100 голов. Прежде это удалось лишь Фернандо Йерро. 

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отреагировал на идею создания европейской Премьер-лиги.

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