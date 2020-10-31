Зидан отреагировал на идею создания европейской Премьер-лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном создании европейской Премьер-лиги.

«Я слышал разговоры о том, что происходит, но у меня достаточно забот с таким количеством игр без отдыха. Даже нет времени насладиться победой», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

По его словам, «Реалу» важно сосредоточиться на следующем матче и не думать о сторонних вещах.

«В любом случае в жизни может случиться всё что угодно. Мы должны получать удовольствие, а потом будем думать о том, что происходит на других соревнованиях», — добавил специалист.

До этого в СМИ появилась информация, что десять клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции ведут переговоры о создании европейской Премьер-лиги.

Ранее Зидан высказался о разногласиях футболистов «Реала» Винисиуса и Бензема.