Зидан отреагировал на идею создания европейской Премьер-лиги

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном создании европейской Премьер-лиги.
Зидан отреагировал на идею создания европейской Премьер-лиги
  • Reuters

«Я слышал разговоры о том, что происходит, но у меня достаточно забот с таким количеством игр без отдыха. Даже нет времени насладиться победой», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

По его словам, «Реалу» важно сосредоточиться на следующем матче и не думать о сторонних вещах.

«В любом случае в жизни может случиться всё что угодно. Мы должны получать удовольствие, а потом будем думать о том, что происходит на других соревнованиях», — добавил специалист.

До этого в СМИ появилась информация, что десять клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции ведут переговоры о создании европейской Премьер-лиги.

Ранее Зидан высказался о разногласиях футболистов «Реала» Винисиуса и Бензема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить